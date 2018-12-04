Мужчина срезал более 20 метров кабеля, оставив без электронной связи несколько телефонных абонентов.

Следователями ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения).По версии следствия, в августе текущего года обвиняемый срезал более 26 метров силового кабеля, обеспечивающего электронную связь телефонных абонентов. В дальнейшем проводом фигурант распорядился по своему смотрению.Противоправными действиями нарушителя собственнику был нанесен ущерб, превышающий 2300 рублей, а без электронной связи остались 15 телефонных абонентов.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории города и дал признательные показания.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.