Кинологи проверяют Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский вокзалы в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.

Кинологи проверяют Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский вокзалы в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.Как передает ТАСС, об этом рассказал информированный источник в правоохранительных органах столицы.Собеседник агентства подчеркнул, что эвакуация пассажиров и персонала не проводится, проверка не скажется на движении поездов и электричек.28 ноября неизвестные злоумышленники "заминировали" в Москве 15 торговых центров, а также Киевский вокзал. На данных объектах была проведена эвакуация. Проверка установила, что никаких взрывных устройств по данным адресам не было.С сентября по декабрь 2017 года Россию захлестнула волна телефонного террора: злоумышленники "заминировали" почти четыре тысячи различных объектов по всей стране. Эвакуации подверглись свыше 2,6 миллионов человек в разных регионах РФ,