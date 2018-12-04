Английская актриса Мэйси Уильямс недавно завершила съемки в финальном восьмом сезоне сериала Игра престолов. Поклонники обратили внимание,
что в последнее время 21-летняя звезда любит экспериментировать со своей внешностью, однако не
все ее новые образы можно назвать удачными.
Английская актриса Мэйси Уильямс недавно завершила съемки в финальном восьмом сезоне сериала "Игра престолов". Поклонники обратили внимание,
что в последнее время 21-летняя звезда любит экспериментировать со своей внешностью, однако не
все ее новые образы можно назвать удачными.
В минувшие выходные актриса побывала на фестивале журнала ELLE в Лондоне, где вместе с коллегой Линой Хиди поговорила о своем поколении. Для мероприятия Уильямс выбрала черный джемпер
с изображением красного динозавра, черные брюки и ботинки с леопардовым принтом.
Дерзкий образ она дополнила чокером. Многие из присутствующих обратили внимание,
что девушка покрасила свои каштановые волосы в розовый цвет.
Однако не всем пришелся по душе такой подростковый
образ Мэйси. Многие пользователи Сети считают, что звезда должна носить элегантные женские платья и вернуть своим волосам натуральный каштановый цвет.
Недавно актриса рассказала, что ее финальная сцена в сериале "Игра престолов" была "красивой", но отметила, что героиня Арья Старк так и осталась "одинокой". В то же время Уильямс отказалась раскрывать дальнейшие детали сюжета шоу.
Ранее актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме
Ланнистера, сообщил, что в финальном сезоне "все кусочки мозаики встанут
свои места". "Когда я читал сценарий… Многие эпизоды я принял, но некоторые сцены
были для меня шокирующими и неожиданными". Он также отметил, что не все поклонники шоу будут довольны его концом. "Я считаю, что сериал, который длился восемь лет,
очень трудно закончить", – заключил он.
Создатели телесериала, основанного на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина, уже назвали точную дату выхода восьмого сезона. Поклонники узнают, чем закончилась борьба за Железный трон, в апреле 2019 года.