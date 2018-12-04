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<a href="http://33live.ru/novosti/04-12-2018-zvezda-svatov-prokommentirovala-otnosheniya-s-fedorom-dobronravovym.html" target="_blank">Звезда Сватов прокомментировала отношения с Федором Добронравовым</a> - Татьяна Кравченко рассказала, благодаря чему ей с коллегой удалось так хорошо вжиться в роли мужа и жены. Телезвезда добавила, что их с Добронравным отношения продолжаются и в реальной жизни.