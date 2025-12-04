Свою вину мужчина отрицает.

В Петушинском районе Владимирской области суд рассмотрит дело жителя Александрова, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 1,6 млн рублей. Об этом рассказали вПо версии следствия, мужчина, представляясь директором крупной стройфирмы из Санкт-Петербурга, обманул четырех гражданок Беларуси. С одной из них, познакомившись в Минске в 2013 году, он вошел в доверие, обещая подарить квартиру и открыть салон красоты. Девушка передала ему более 5 тысяч долларов США, 8 облигаций на 8 тысяч долларов США и 50 млн белорусских рублей.Аналогичные преступления он совершил в отношении еще трех женщин, обещая одной покупку BMW, а у двух других взяв деньги в долг. Обвиняемый находился в розыске около 8 лет, сейчас он под стражей в Петербурге, где против него также рассматривается дело по схожим преступлениям. Свою вину мужчина отрицает.