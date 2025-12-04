Речь идет о реабилитационном центре «Антонов PRO»

Дочь бывшего губернатора Владимирской области Елена Власова оказалась в центре внимания после задержания её бизнес-партнёра и мужа, Максима Антонова, основателя реабилитационного центра «Антонов PRO». Об этом пишет .Ранее Елена, психолог по образованию, вместе с Антоновым открыла совместный центр, специализируясь на коррекции пищевого поведения и работе с подростками. Её отец, экс-губернатор, ушёл из жизни шесть лет назад.Напомним, Максим Антонов, ранее судимый за грабёж и наркотики, был задержан в Московской области вместе с сотрудниками своего рехаба по подозрению в незаконном удержании и жестоком обращении с постояльцами.