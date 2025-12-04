Указ о награждении уже подписан, церемония вручения состоится в ближайшее время.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев наградит двух выдающихся работников образования Коврова медалями «Педагогическая слава земли Владимирской». Об этомЗа заслуги в педагогической и воспитательной деятельности будут отмечены Татьяна Агеева, преподаватель Ковровской детской школы искусств имени М.В. Иорданского, и Ирина Нагаева, директор Детской художественной школы города Коврова.Указ о награждении уже подписан, церемония вручения состоится в ближайшее время.