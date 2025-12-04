Александр Авдеев подписал указ о награждении двух работников образования г. Коврова. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности медали «Педагогическая слава земли

Александр Авдеев подписал указ о награждении двух работников образования г. Коврова. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности медали «Педагогическая слава земли Владимирской» удостоены: – Агеева Татьяна Николаевна, преподаватель Ковровской детской школы искусств имени М.В.Иорданского; – Нагаева Ирина Сергеевна, директор Детской художественной школы города Коврова. Фото правительства области