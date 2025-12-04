Начиная с 02:14 спутник Земли будет выглядеть значительно ярче.

Ночь на 5 декабря 2025 года принесёт последнее суперлуние года, известное как «Холодная Луна». Об этом стало известноНачиная с 02:14 спутник Земли будет выглядеть значительно ярче благодаря своему близкому расположению – всего 356 961 км от нашей планеты. Это событие станет самым высоким для Северного полушария до 2042 года, в то время как для Южного полушария оно, наоборот, окажется самым низким.Следующее подобное зрелище ожидается лишь 3 января 2026 года.