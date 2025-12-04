В Александрове перед судом предстанет владелец магазина, который пять лет скрывал игровой автомат в своем торговом зале. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, мужчина

В Александрове перед судом предстанет владелец магазина, который пять лет скрывал игровой автомат в своем торговом зале. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, мужчина систематически сдавал помещение для организации азартных игр. По версии следствия, с июля 2019 по декабрь 2024 года предприниматель получал ежемесячную плату за размещение автомата в своем магазине в Струнино, торговавшем пивом