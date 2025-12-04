Выбери отсутствие жизни. Выбери отсутствие карьеры. Выбери отсутствие семьи. Выбери огромный долбаный компьютер, выбери дисковые стойки размером со стиральную машину, модемные пуллты, CD-райтеры и электрокофеварки. Выбери отсутствие сна, высокое содержание кофеина и специальные консультации психиатра. Выбери черные джинсы и безразмерные военные ботинки. Выбери заказ кресел для офиса из тысячи гребанных фабрик. Выбери SMTР и изумление,
почему, к чертовой матери, ты оказываешься уже залогиненым в воскресенье утром. Выбери сидение на этом вертящемся кресле и просмотр тупых, сводящих с ума веб-сайтов, запихивая тухлую еду себе в рот. Выбери полное загнивание, в конце концов похоронив свое прошлое в нескольких сообщениях в мертвых крохотных группах новос
еще анекдот!