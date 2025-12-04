Подробнее узнать об услугах и сервисах «Ростелекома» для бизнеса и власти можно на официальном сайте провайдера.

С начала года «Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТК Радиология» подключил к Центральному архиву медицинских изображений (ЦАМИ) Владимирской области еще 110 единиц диагностического оборудования в 37 лечебных организациях региона.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы работаем над внедрением централизованного медицинского архива уже почти 10 лет. За это время в ЦАМИ DIGIPAX добавилось 174 различных медицинских аппарата, установленных в 37 больницах и поликлиниках области. Главное преимущество системы в том, что она объединяет в единое хранилище данные различных исследований: рентгены, КТ, МРТ, УЗИ и другие. Это позволяет врачам наглядно представлять максимально полную характеристику состояния пациента. Кроме того, платформа открывает новые возможности для применения передовых технологий, например, анализа изображения с помощью искусственного интеллекта или проведения научных исследований на основе обезличенных данных. Безусловно, всё это способствует повышению качества медицинского обслуживания».Дмитрий Тришкин, директор ГБУЗ ОТ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр»:«Ежедневно в архив поступает несколько тысяч снимков. В то же время любой врач может оперативно найти проведенное ранее радиологическое исследование, оценить его результаты и сравнить динамику. Это способствует принятию более обоснованных клинических решений и улучшению качества диагностики. Кроме того, система упрощает обмен данными между различными отделениями медицинского учреждения и, при необходимости, с другими клиниками. Такая организация работы исключает зависимость врача от его местоположения и предоставляет жителям региона возможность получать своевременное и качественное лечение».Подробнее узнать об услугах и сервисах «Ростелекома» для бизнеса и власти можно на официальном сайте провайдера и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 100 08 00.