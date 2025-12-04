Проверка 2024 года показала, что ситуация только ухудшилась.

В Собинке Владимирской области произошло важное событие: после вмешательства прокуратуры жительница аварийного дома получила временное жилье. Об этом рассказали . Семья из деревни Конино проживала в доме, который еще в 2022 году признали непригодным для жизни и нуждающимся в срочном ремонте.Проверка 2024 года показала, что ситуация только ухудшилась: обрушилась крыша, повсюду протечки.Хотя семью поставили на учет как нуждающуюся, пригодное жилье им долго не предоставляли. В итоге прокурор подал в суд, и суд обязал администрацию Воршинского сельского поселения предоставить семье благоустроенное жилье вне очереди. А пока постоянное жилье не найдено, администрация Собинского муниципального округа выделила семье помещение маневренного фонда. Сейчас семья уже переезжает в новую квартиру. Прокуратура продолжает следить за тем, чтобы решение суда было полностью исполнено и семья получила постоянное жилье.