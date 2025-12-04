Ежегодный слет молодежного водного сообщества Владимирской области, посвященный защите водных ресурсов, вновь открыл свои двери для юных защитников природы.

Ежегодный слет молодежного водного сообщества Владимирской области, посвященный защите водных ресурсов, вновь открыл свои двери для юных защитников природы. 3 декабря состоялась торжественная встреча молодых исследователей и экопросветителей, заинтересованных в сохранении и восстановлении водных объектов. Более 20 команд из разных уголков региона приняли участие в слете.В этом году организаторами мероприятия была подготовлена программа, направленная на командную работу. Это игра «Исследовательский калейдоскоп» и увлекательный квест «Тайны выставки проектов». Для участников слета был организован профориентационный тренинг «Путь к будущей профессии», а так же встреча с ведущими экологами Владимирской области.Сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» в рамках проведения мероприятия был организован один из этапов игры под названием «Вода и способы ее отчистки» на котором участники команд познакомились не только с объектами загрязнения воды, но и с процессами ее очищения. Приобретенные на этапе опыт и знания помогут участникам слета развивать свою проектную и исследовательскую деятельность, а так же делиться своими навыками со сверстниками и единомышленниками.Благодаря мероприятиям такого масштаба создаются условия для научно-исследовательской платформы в области охраны и восстановления водных ресурсов, повышается уровень экологического образования среди детей и молодежи, а так же осуществляется популяризация экологического направления на территории региона. Ведь пропаганда сохранения и сбережения водных объектов - это важный ориентир в сегодняшнем направлении по сбережению природных ресурсов.