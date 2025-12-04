Ранее она прибыла во Владимирскую область из Северной Осетии.

Тамара Томаева уходит с поста министра здравоохранения Владимирской области. Об этом сообщают источники «КП-Владимир».По неофициальным данным причиной стало то, что Томаева, назначенная в июне 2025 года, «не прижилась» в регионе и сама решила оставить должность.Ранее она прибыла во Владимирскую область из Северной Осетии, где была замминистра здравоохранения, и фактически возглавила региональную медицину после ареста предыдущего руководителя, Валерия Янина.