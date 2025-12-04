Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии.
Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии «Гордость» (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «» и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.
Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии». Режиссер проекта — Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполняют Алана Чочиева и Алексей Онежен, а также Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие.
По сюжету Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Отец требует от девушки вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, не подозревая о последствиях...
Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала, основатель «Студии Видеопрокат»:
«”Гордость” — история про любовь с кучей приключений, которые могут внезапно свалиться на твою голову благодаря этому чувству. Этот проект будет интересен зрителям, потому что он невероятно добрый, теплый и очень светлый, как и сама Осетия, где нам повезло снимать».
Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик сериала:
«Во многом эту историю можно назвать личной, потому что мне любопытно порассуждать на тему того, как национальные культуры сталкиваются с современностью. И, конечно же, всегда интересно разобраться в том, как отношения с родителями сегодня повлияют на твою жизнь дальше и как в этом во всем не потерять самого себя, свои интересы и цели, а самое главное, настоящие чувства и мечты».
О сериале «Гордость» (16+)
Производство: «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии» для онлайн-кинотеатра Wink
Режиссер-постановщик: Сергей Арутюнян
Авторы сценария: Катя Сергеева, Дарья Беседина
Оператор-постановщик: Егор Кочубей
Генеральный продюсер: Сергей Бондарчук
Креативный продюсер: Ольга Митина
Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук
Креативный продюсер «НМГ Студии»: Артем Захарьян
Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
Креативный продюсер Wink: Ксения Савельева
Художник-постановщик: Марта Эркенова
Художник по гриму: Татьяна Стратиевская
Художник по костюмам: Анастасия Токарева
Художник по реквизиту: Анна Пучкова
В ролях: Алана Чочиева, Алексей Онежен, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Александр Робак, Любовь Толкалина, Данил Григорьев, Казбек Губиев, Скиф Бестаев, Хетаг Гасиев, Полина Тотоева, Анна Фарниева.
