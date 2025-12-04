Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии.

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии «Гордость» (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «» и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии». Режиссер проекта — Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполняют Алана Чочиева и Алексей Онежен, а также Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие.По сюжету Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Отец требует от девушки вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, не подозревая о последствиях...Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала, основатель «Студии Видеопрокат»:«”Гордость” — история про любовь с кучей приключений, которые могут внезапно свалиться на твою голову благодаря этому чувству. Этот проект будет интересен зрителям, потому что он невероятно добрый, теплый и очень светлый, как и сама Осетия, где нам повезло снимать».Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик сериала:«Во многом эту историю можно назвать личной, потому что мне любопытно порассуждать на тему того, как национальные культуры сталкиваются с современностью. И, конечно же, всегда интересно разобраться в том, как отношения с родителями сегодня повлияют на твою жизнь дальше и как в этом во всем не потерять самого себя, свои интересы и цели, а самое главное, настоящие чувства и мечты».О сериале «Гордость» (16+)Производство: «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии» для онлайн-кинотеатра WinkРежиссер-постановщик: Сергей АрутюнянАвторы сценария: Катя Сергеева, Дарья БесединаОператор-постановщик: Егор КочубейГенеральный продюсер: Сергей БондарчукКреативный продюсер: Ольга МитинаГенеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий ТабарчукКреативный продюсер «НМГ Студии»: Артем ЗахарьянПродюсеры Wink: Антон Володькин, Александр КосаримКреативный продюсер Wink: Ксения СавельеваХудожник-постановщик: Марта ЭркеноваХудожник по гриму: Татьяна СтратиевскаяХудожник по костюмам: Анастасия ТокареваХудожник по реквизиту: Анна ПучковаВ ролях: Алана Чочиева, Алексей Онежен, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Александр Робак, Любовь Толкалина, Данил Григорьев, Казбек Губиев, Скиф Бестаев, Хетаг Гасиев, Полина Тотоева, Анна Фарниева.Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.