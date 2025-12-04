Ежемесячная плата в 5 тысяч рублей принесла ему более 300 тысяч рублей.

В городе Струнино Владимирской области 44-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в предоставлении площади для проведения незаконных азартных игр. Как , расследование завершено.Всё началось в июле 2019 года, когда к обвиняемому обратился организатор азартных игр (его дело уже в суде) с предложением арендовать часть магазина на улице Заречной. Мужчина согласился, и, даже заметив установленный игровой терминал и осознавая незаконность происходящего, продолжал сдавать помещение до декабря 2024 года. Ежемесячная плата в 5 тысяч рублей принесла ему более 300 тысяч рублей.Позже незаконная сеть, включавшая этот магазин и ещё шесть точек в Струнино и Карабаново, была рассекречена сотрудниками УФСБ и ОЭБ и ПК. Следователям удалось доказать, что группа действовала организованно, а их доход превысил 100 миллионов рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.