По факту аварии с участием автобуса, которая случилась в минувший четверг, 3 января, в Тульской области, возбуждено уголовное дело. Дело в том, что в пятницу в больнице скончалась одна из пассажирок автобуса, 30-летняя женщина.

По факту аварии с участием автобуса, которая случилась в минувший четверг, 3 января, в Тульской области, возбуждено уголовное дело. Дело в том, что в пятницу в больнице скончалась одна из пассажирок автобуса, 30-летняя женщина.Как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление МВД по региону, дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения по неосторожности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.В Тульской области на 212-м километре трассы М-4 3 января рейсовый автобус сообщением Москва-Белгород столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. Семь пассажиров автобуса получили травмы. Умершая женщина была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.Всего в автобусе было 54 человека. Люди, которые не пострадали, поехали дальше на другом автобусе.