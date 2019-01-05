Футбольный клуб Барселона готова предложить 120 миллионов евро за сенегальского защитника итальянского Наполи Калиду Кулибали. При этом действующий контракт 27-летнего футболиста с неаполитанцами действуют до лета 2023 года.

Футбольный клуб "Барселона" готова предложить 120 миллионов евро за сенегальского защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. При этом действующий контракт 27-летнего футболиста с неаполитанцами действуют до лета 2023 года.Как сообщает "Спорт-экспресс", на Кудибали также претендует мадридский "Реал". А ранее появилась информация об интересе к защитнику со стороны английского "Манчестер Юнайтед".