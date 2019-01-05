Администрация США пока не установила точные сроки для вывода американских военнослужащих с территории Сирии.

Администрация США пока не установила точные сроки для вывода американских военнослужащих с территории Сирии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель Госдепартамента США высокого ранга.Дипломат подчеркнул, что решение о выводе американских войск принял президент страны, однако, "сделано это будет обдуманно, в тесной координации с нашими союзниками и партнерами".19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что джи-ай покинут Сирию, поскольку победа над террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) одержана, а больше американским солдатам и офицерам нечего делать в этой арабской стране.4 января 2019 года Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что военнослужащие США покидают Сирию. При этом он не назвал сроки окончательного вывода войск, объяснив это тем, что не хочет, чтобы противники точно знали, когда американцы уйдут.