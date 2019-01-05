В баскетбольной Евролиге продолжается 16-й тур регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА на чужой площадке обыграл литовский Жальгирис со счетом 84:79.

В баскетбольной Евролиге продолжается 16-й тур регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА на чужой площадке обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 84:79.В составе армейцев самыми результативными стали форвард Уилл Клайберн и защитник Дэниел Хэккетт, набравшие по 19 очков. У литовцев столько же в активе центрового Брэндона Дэвиса.В турнирной таблице ЦСКА с 12 победами занимает третье место. "Жальгирис" с семь выигрышам располагается на десятой строчке.