В числе погибших в аварии с несколькими транспортными средствами, случившейся в штате Флорида, были пять детей, которые направлялись в Disney World.

В числе погибших в аварии с несколькими транспортными средствами, случившейся в штате Флорида, были пять детей, которые направлялись в Disney World. Такие данные сообщил местный телеканал CBS12.Ранее СМИ передавали, что 3 января на шоссе между городами Алачуа и Грейнсвилл столкнулись два легковых автомобиля и два тягача с прицепами, перевозивших дизельное топливо. В результате ДТП погибли шесть человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. На дорогу вылилось порядка 190 литров топлива, автомобили на шоссе вспыхнули. Спустя некоторое время возгорание удалось ликвидировать, передает РИА Новости.По последней информации, число погибших в результате аварии увеличилось до семи человек. Одним из автомобилей оказался пассажирский микроавтобус, перевозивший учеников церковно-приходской школы прихода Авойлз (штат Луизиана).