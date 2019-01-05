В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Даллас Старз на своем льду в овертайме одержал победу над Вашингтон Кэпиталз со счетом 2:1.

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Даллас Старз" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1.В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский форвард Александр Радулов.В другом матче дня хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли на своем льду "Коламбус Блю Джекетс" – 4:2. Российский форвард Артемий Панарин забил гол, а его соотечественник Сергей Бобровский отразил 13 из 16 бросков по своим воротам и был заменен по ходу встречи."Питтсбург Пингвинз" дома разгромил "Виннипег Джетс" — 4:0. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.В еще одной игре "Детройт Ред Уингз" дома в овертайме сломил сопротивление "Нэшвилл Предаторз" — 4:3.