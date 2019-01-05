В канадском Ванкувере состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Сборная Финляндии разгромила команду Швейцарии со счетом 6:1 и вышла в финал турнира, где ей предстоит встретиться с американцами.

В канадском Ванкувере состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Сборная Финляндии разгромила команду Швейцарии со счетом 6:1 и вышла в финал турнира, где ей предстоит встретиться с американцами.В составе победителей шайбы забросили Йессе Илонен (1-я минута), Аарне Талвитие (3-я и 6-я), Хенри Йокихарью (8-я), Алекси Хепониеми (28-я) и Расмус Купари (35-я). У швейцарцев отличился Филипп Курашев (17-я).Ранее в первом полуфинале сборная России уступила команде США со счетом 1:2. Таким образом, в финале сыграют финны и американцы, а в матче за третье место – россияне и швейцарцы.