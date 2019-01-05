Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если президент страны Дональд Трамп попросит его об этом. Такое заявление он сделал в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации в Атланте.

Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если президент страны Дональд Трамп попросит его об этом. Такое заявление он сделал в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации в Атланте.На вопрос о возможной встрече с Трампом Пауэлл ответил, что у него нет новостей на этот счет. Он напомнил, что такие не являются редкостью в практике главы ФРС, но оговорился, что пока ничего не запланировано, сообщает "Интерфакс".На этом заседании на вопросы отвечали также предшественники Пауэлла на посту главы ФРС Джанет Йеллен и Бен Бернанке. Так, последний выразил мнение о том, что им с Джанет очень повезло, поскольку президенты Дожрдж Буш и Барак Обама относились к независимости ФРС "с большим уважением". Со своей стороны, Целлен отметила, что президент, конечно, имеет право давать комментарии о работе ФРС, но выразила опасение, что комментарии негативного характера могут подорвать доверие к этой структуре.В конце прошлого года Трамп заявил, что ФРС является главным виновником обвала на фондовом рынке США, и он намерен провести с Пауэллом серьезный разговор. Американские СМИ написали тогда же, что встреча уже готовится.В 2018 году ФРС США четырежды поднимала процентные ставки. Ее действия неоднократно становились объектом критики со стороны американского лидера.