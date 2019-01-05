В Ереване задержана 20-летняя россиянка, объявленная в розыск полицией Таджикистана по обвинению в торговле людьми. В пресс-службе МВД Армении, что женщина прибыла в Армению рейсом Москва-Ереван.

В Ереване задержана россиянка, объявленная в розыск полицией Таджикистана по обвинению в торговле людьми, передает РИА Новости.Как сообщили в пятницу в пресс-службе МВД Армении, 3 января сотрудники линейного отдела полиции ереванского аэропорта "Звартноц", в отдел была доставлена 20-летняя гражданка РФ С. Тахмина, объявленная в розыск 1 сентября 2018 года.В пресс-службе отметили, что женщина прибыла в Армению рейсом Москва-Ереван.Правоохранительные органы Таджикистана проинформированы о задержании Тахминой.