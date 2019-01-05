Капитан молодежной сборной России по хоккею нападающий Клим Костин прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира. Россияне уступили команде со счетом 1:2. Соревнования проходят в Канаде.

Капитан молодежной сборной России по хоккею нападающий Клим Костин прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира. Россияне уступили команде со счетом 1:2. Соревнования проходят в Канаде."Мы русские – здесь все и всё против нас, это надо принимать и просто двигаться дальше с этим. – сказал Костин, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Внутри сейчас пустота. Мы просто всю игру давили, просто люди отскочили, других слов у меня нет".Теперь сборная России сыграет в матче за третье место, соперником подопечных Брагина станет проигравший во втором полуфинале между сборными Швейцарии и Финляндии.