Капитан молодежной сборной Канады Максим Комтуа уже второй день подвергается травле со стороны болельщиков. Напомним, что канадцы сенсационно проиграли в четвертьфинале домашнего чемпионата мира финским хоккеистам и выбыли из турнира.

Капитан молодежной сборной Канады Максим Комтуа уже второй день подвергается травле со стороны болельщиков. Напомним, что канадцы сенсационно проиграли в четвертьфинале домашнего чемпионата мира финским хоккеистам и выбыли из турнира.В овертайме Комтуа мог вывести свою команду в полуфинал, если бы реализовал буллит. Однако переиграть вратаря сборной Финляндии ему не удалось. А вскоре финны забросили победную шайбу.После поражения на 19-летнего канадца обрушился шквал критики и оскорблений со стороны болельщиков. Он даже был вынужден закрыть комментарии к своей странице в Instagram.Агентство Roy Sports Group, представляющее интересы капитана канадской молодежки, даже выступило с заявлением, в котором назвала "трусами" тех, кто нападает на хоккеиста в соцсетях.Напомним, что сборная Канады уступила финской команде в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира в овертайме со счетом 1:2 и лишилась возможности побороться за медали.