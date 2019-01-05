Китайская компания China North Industries Corporation впервые продемонстрировала снимки мощнейшей неядерной авиабомбы - местной версии матери всех бомб.

Китайская компания China North Industries Corporation впервые продемонстрировала снимки мощнейшей неядерной авиабомбы — местной версии "матери всех бомб".Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало издание Global Times, отметившее, что претенциозное название многотонная бомба получила из-за своего громадного разрушительного потенциала, уступающего только атомному оружию.Отмечается, что в ходе испытания боеприпаса, который был сброшен с бомбардировщика H-6K, произошел мощнейший взрыв. Место и время испытания бомбы не сообщаются.В 2017 году американские ВВС сбросили свою самую мощную неядерную бомбу GBU-43/B на позиции террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Афганистане.