Китайский гороскоп дарит каждому человеку, в зависимости от его года рождения, своего рода тотемных животных. К чему стоит готовиться каждому из них в 2019 году, покажет гороскоп.
Китайский гороскоп дарит каждому человеку, в зависимости от его года рождения, своего рода тотемных животных. К чему стоит готовиться каждому из них в 2019 году, покажет гороскоп.
КРЫСА
Гороскоп
на 2019 год сулит Крысам период процветания. Они могут начать исследовать новые
горизонты или найти новое направление в деятельности. Крысам рекомендуется
воспользоваться началом года для старта проектов или даже собственного бизнеса.
Также год Свиньи будет хорошим временем, чтобы избавиться от любых
нежелательных отношений. В личной жизни их ожидают взлеты и падения. Невзирая
на трудности и помехи, Крысы все равно найдут способы и средства, чтобы обрести
счастье и благополучие.
БЫК
Гороскоп на год Свиньи рекомендует Быкам усердно работать, но не слишком
перегружать себя, чтобы не выгореть. Быки могут преуспеть в финансовом
отношении и в личной жизни, если не будут упрямыми и негибкими. Кроме того, им
следует позаботиться о своем здоровье, не быть чрезмерно эмоциональными и вести
себя рассудительно. 2019 – это то время, когда они обретут ощущение
стабильности и будут спокойно планировать будущее.
ТИГР
В год Свиньи Тигры заслуженно пожинают плоды своего труда прошлых периодов.
Если их продуктивность была высокой, то и отдача будет соответствующей. Тиграм
нужно помнить, что не все будет идти по плану, а потому адаптироваться под
обстоятельства. В целом год обещает стать успешным, а друзья и близкие люди
всегда будут рядом. Главное, уметь сохранять равновесие и давать организму
отдых, и тогда даже невозможное может оказаться вполне возможным.
КРОЛИК
Гороскоп
на 2019 год обещает Кроликам, что период под "начальством" Свиньи будет заметно
лучше по сравнению с предыдущим годом. Им рекомендуется не бояться
ответственности, сохранять спокойствие и стараться быть более гибкими. Кролики
могут увидеть заметный рост своих финансов, их карьера пойдет вверх, а
отношения с друзьями и в семье будут крепкими и стабильными – но, при условии,
что Кролики будут избегать конфликтов и неразумных растрат.
ДРАКОН
В 2019 году Драконы выйдут из атмосферы негативности прошлого года и пойдут в
правильном направлении. В профессиональной жизни можно ожидать больших
изменений. Год Свиньи – это их счастливый шанс избавиться от стресса и
беспокойства. Драконам рекомендуется не бояться проблем и смело принимать
важные решения. 2019 откроет для них новые двери во всех направлениях. А еще
Драконы должны быть осторожными из-за большого риска травматизации.
ЗМЕЯ
У Змей наступит период испытаний. Если прошлый год был для них праздником, то
Свинья принесет серьезные изменения. Змеям придется столкнуться с трудностями
во всех сферах жизни. На их пути ожидаются препятствия, которые не добавят им
оптимизма. Но, если они сохранят позитивный настрой, будут продолжать работать
еще усерднее и максимально использовать каждую возможность, то они вполне могут
добиться успеха.
ЛОШАДЬ
Предыдущий год – год Собаки – был хорош не для всех Лошадей, многим из них
пришлось столкнуться с некоторыми подводными камнями. А вот гороскоп на год
Свиньи говорит Лошадям о том, что теперь у них наступает очень успешный период.
Они ощутят стабильность и будут окружены хорошими людьми. В жизни будет много
романтики, а также новых возможностей. 2019 год может стать для Лошадей годом
финансового роста и укрепления отношений.
ОВЦА
Овцы будут активно двигаться вперед и развиваться, однако порой им может быть
трудно сконцентрироваться на своей работе. Овцам также рекомендуется следить за
словами и контролировать поведение, быть крайне осторожными и остерегаться
несчастных случаев. В течение года в дверь Овец постучится масса возможностей –
главное, не упустить их. А еще их ждут удивительные сюрпризы и новые
впечатления.
ОБЕЗЬЯНА
2019 будет противоречивым периодом для
Обезьян. Усилия и упорная работа могут сделать их год плодотворным, а вот лень
и небрежность приведут к заметному спаду. Что касается перспектив карьеры, то
Свинья заготовила для Обезьян интересные сюрпризы. Им нужно встряхнуться и
высвободить свою энергию, чтобы добиться результатов, но все же избегать
поспешных решений. А еще Обезьянам рекомендуется быть весьма внимательными к
своему здоровью.
ПЕТУХ
Год Свиньи принесет позитивные изменения в жизни Петухов, особенно в финансовом
аспекте. Люди-Петухи станут полными хозяевами своей судьбы, а удача будет на их
стороне. Однако в сочетании с удачей также потребуется и верная стратегия.
Саморазвитие поможет Петухам раскрыть свой потенциал и проложить свой путь
вперед. Они могут планировать смену работы, переезд на новое место или даже
закладку фундамента для чего-то кардинально нового.
СОБАКА
Этот период будет для Собак довольно активным. Как на личном, так и на
профессиональном уровне им следует использовать все шансы на свой прогресс.
Собаки могут наметить новые направления и откорректировать планы на будущее.
Однако им нужно планировать свои финансы с максимальной осторожностью и
вниманием: они рискуют потерять деньги и оказаться в долгах. Что касается
здоровья, Собакам рекомендуется проводить побольше времени на природе.
СВИНЬЯ
2019 окажется благоприятным периодом для профессиональной жизни Свиней, и они
увидят позитивные изменения уже с начала года. Есть большие шансы, что им
предложат прибыльные проекты и интересные задачи. Свиньям следует максимально
задействовать свои предпринимательские таланты и умение зарабатывать деньги. В
сфере любви и отношений все будет тихо, спокойно и гладко, а вот о здоровье
придется задуматься и сделать свой выбор в пользу правильного питания.