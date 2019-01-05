Китайский гороскоп дарит каждому человеку, в зависимости от его года рождения, своего рода тотемных животных. К чему стоит готовиться каждому из них в 2019 году, покажет гороскоп.

Китайский гороскоп дарит каждому человеку, в зависимости от его года рождения, своего рода тотемных животных. К чему стоит готовиться каждому из них в 2019 году, покажет гороскоп.КРЫСАГороскопна 2019 год сулит Крысам период процветания. Они могут начать исследовать новыегоризонты или найти новое направление в деятельности. Крысам рекомендуетсявоспользоваться началом года для старта проектов или даже собственного бизнеса.Также год Свиньи будет хорошим временем, чтобы избавиться от любыхнежелательных отношений. В личной жизни их ожидают взлеты и падения. Невзираяна трудности и помехи, Крысы все равно найдут способы и средства, чтобы обрестисчастье и благополучие.БЫКГороскоп на год Свиньи рекомендует Быкам усердно работать, но не слишкомперегружать себя, чтобы не выгореть. Быки могут преуспеть в финансовомотношении и в личной жизни, если не будут упрямыми и негибкими. Кроме того, имследует позаботиться о своем здоровье, не быть чрезмерно эмоциональными и вестисебя рассудительно. 2019 – это то время, когда они обретут ощущениестабильности и будут спокойно планировать будущее.ТИГРВ год Свиньи Тигры заслуженно пожинают плоды своего труда прошлых периодов.Если их продуктивность была высокой, то и отдача будет соответствующей. Тиграмнужно помнить, что не все будет идти по плану, а потому адаптироваться подобстоятельства. В целом год обещает стать успешным, а друзья и близкие людивсегда будут рядом. Главное, уметь сохранять равновесие и давать организмуотдых, и тогда даже невозможное может оказаться вполне возможным.КРОЛИКГороскопна 2019 год обещает Кроликам, что период под "начальством" Свиньи будет заметнолучше по сравнению с предыдущим годом. Им рекомендуется не боятьсяответственности, сохранять спокойствие и стараться быть более гибкими. Кроликимогут увидеть заметный рост своих финансов, их карьера пойдет вверх, аотношения с друзьями и в семье будут крепкими и стабильными – но, при условии,что Кролики будут избегать конфликтов и неразумных растрат.ДРАКОНВ 2019 году Драконы выйдут из атмосферы негативности прошлого года и пойдут вправильном направлении. В профессиональной жизни можно ожидать большихизменений. Год Свиньи – это их счастливый шанс избавиться от стресса ибеспокойства. Драконам рекомендуется не бояться проблем и смело приниматьважные решения. 2019 откроет для них новые двери во всех направлениях. А ещеДраконы должны быть осторожными из-за большого риска травматизации.ЗМЕЯУ Змей наступит период испытаний. Если прошлый год был для них праздником, тоСвинья принесет серьезные изменения. Змеям придется столкнуться с трудностямиво всех сферах жизни. На их пути ожидаются препятствия, которые не добавят имоптимизма. Но, если они сохранят позитивный настрой, будут продолжать работатьеще усерднее и максимально использовать каждую возможность, то они вполне могутдобиться успеха.ЛОШАДЬПредыдущий год – год Собаки – был хорош не для всех Лошадей, многим из нихпришлось столкнуться с некоторыми подводными камнями. А вот гороскоп на годСвиньи говорит Лошадям о том, что теперь у них наступает очень успешный период.Они ощутят стабильность и будут окружены хорошими людьми. В жизни будет многоромантики, а также новых возможностей. 2019 год может стать для Лошадей годомфинансового роста и укрепления отношений.ОВЦАОвцы будут активно двигаться вперед и развиваться, однако порой им может бытьтрудно сконцентрироваться на своей работе. Овцам также рекомендуется следить засловами и контролировать поведение, быть крайне осторожными и остерегатьсянесчастных случаев. В течение года в дверь Овец постучится масса возможностей –главное, не упустить их. А еще их ждут удивительные сюрпризы и новыевпечатления.ОБЕЗЬЯНА2019 будет противоречивым периодом дляОбезьян. Усилия и упорная работа могут сделать их год плодотворным, а вот леньи небрежность приведут к заметному спаду. Что касается перспектив карьеры, тоСвинья заготовила для Обезьян интересные сюрпризы. Им нужно встряхнуться ивысвободить свою энергию, чтобы добиться результатов, но все же избегатьпоспешных решений. А еще Обезьянам рекомендуется быть весьма внимательными ксвоему здоровью.ПЕТУХГод Свиньи принесет позитивные изменения в жизни Петухов, особенно в финансовомаспекте. Люди-Петухи станут полными хозяевами своей судьбы, а удача будет на ихстороне. Однако в сочетании с удачей также потребуется и верная стратегия.Саморазвитие поможет Петухам раскрыть свой потенциал и проложить свой путьвперед. Они могут планировать смену работы, переезд на новое место или дажезакладку фундамента для чего-то кардинально нового.СОБАКАЭтот период будет для Собак довольно активным. Как на личном, так и напрофессиональном уровне им следует использовать все шансы на свой прогресс.Собаки могут наметить новые направления и откорректировать планы на будущее.Однако им нужно планировать свои финансы с максимальной осторожностью ивниманием: они рискуют потерять деньги и оказаться в долгах. Что касаетсяздоровья, Собакам рекомендуется проводить побольше времени на природе.СВИНЬЯ2019 окажется благоприятным периодом для профессиональной жизни Свиней, и ониувидят позитивные изменения уже с начала года. Есть большие шансы, что импредложат прибыльные проекты и интересные задачи. Свиньям следует максимальнозадействовать свои предпринимательские таланты и умение зарабатывать деньги. Всфере любви и отношений все будет тихо, спокойно и гладко, а вот о здоровьепридется задуматься и сделать свой выбор в пользу правильного питания.