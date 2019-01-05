Братья певца Криса Кельми, который скончался в 63 года на собственной даче в Подмосковье в первый день 2019 года, ничего не знают о похоронах певца. Не выходят на связь ни его бывшая жена, ни его сын. Андрей Разин сообщил, что они решили хоронить Криса без публичной церемонии прощания.

Братья певца Криса Кельми, который скончался в 63 года на собственной даче в Подмосковье в первый день 2019 года, ничего не знают о похоронах певца.Не выходят на связь ни его бывшая жена, ни его сын. Ничего не могут узнать о похоронах и их общие друзья. Об этом рассказал РИА Новости младший брат Криса Кельми Евгений Суслин.Он рассказал, что им со старшим братом Валентином это "совершенно не понятно"."Если мы не сможем проститься с братом, значит, будем искать как-то сами могилу на девять дней", — сказал брат Криса Кельми.При этом продюсер Андрей Разин сообщил, что бывшая жена и сын музыканта приняли решение похоронить его без публичной церемонии прощания. Разин признался, что с таким решением не согласен, поскольку многие музыканты хотели бы проститься с Крисом Кельми — певец достоин того, чтобы его похоронили со всем почестями, однако волю родственников не оспоришь.Крис Кельми начал творческий путь в 1970-х. Он играл в группах "Високосное лето", "Автограф", "Рок-Ателье" и многих других, а в 1990-е стал из самых популярных исполнителей. Миллионами людей до сих пор любимы такие его композиции, как "Ночное рандеву", "Усталое такси" и "Леди Блюз".В последние годы у музыканта были большие проблемы с алкоголем, он все чаще попадал в криминальные хроники и даже проходил лечение в клинике в Таиланде вместе с Евгением Осиным, который скончался от последствий пагубной зависимости в конце ноября 2018 года.Накануне сообщалось, что после приступа эпилепсии Кельми составил завещание, оставив все свое имущество сыну Кристиану и бывшей супруге Людмиле.