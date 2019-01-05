Московские динамовцы в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались с лидером Восточной конференции екатеринбургским Автомобилистом. Эта игра была первой для бело-голубых на своей новой домашней арене в Петровском парке. Она оказалась счастливой для динамовцев.

Московские динамовцы в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались с лидером Восточной конференции екатеринбургским "Автомобилистом". Эта игра была первой для бело-голубых на своей новой домашней арене в Петровском парке. Она оказалась счастливой для динамовцев.Хозяева льда победили екатеринбургский клуб со счетом 2:0. Шайбы у "Динамо" забросили Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен. Вратарь бело-голубых Иван Бочаров оформил третий "сухарь" в нынешнем сезоне.Благодаря этой победе москвичи перебрались на пятое место в Западной конференции, обойдя столичный "Спартак". У динамовцев стало 51 очко после 46 игр. "Автомобилист" сохранил лидерство в Восточной конференции, имея в активе 73 балла после 45 матчей.