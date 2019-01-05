У берегов Нигерии и Бенина пираты атаковали судно, на борту которого находились 20 россиян. Похищены шестеро членов команды. Все они - россияне.

У берегов Нигерии и Бенина пираты атаковали судно, на борту которого находились 20 россиян.Известно, что в нападении участвовали восемь человек, вооруженные автоматами и мачете. В момент нападения на борту находилось 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 человек — граждане России. Похищены шестеро членов команды — капитан, его старший помощник и третий помощник, боцман, сварщик и повар. Все похищенные – россияне, передает РИА Новости на основании данных спасательно-координационного центра Росморречфлота. Остальной экипаж не пострадал.Грабители также захватили часть груза, передает телеканал "Россия 24". Само судно, сухогруз MSC MANDY, ходило под флагом Панамы.В настоящее время российские консульские отделы в Нигерии и Бенине пытаются разрешить проблему. Само судно находится в территориальных водах Нигерии.