В исправительном учреждении для бездомных в столице Ирака Багдаде произошел пожар, жертвами которого стали шесть женщин. Как сообщил источник в полиции, огонь вспыхнул на кухне во время потасовки женщин, две из которых были зарезаны.

В исправительном учреждении для бездомных в столице Ирака Багдаде произошел пожар, жертвами которого стали шесть женщин.Как сообщает местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на полицейских, огонь вспыхнул в результате потасовки женщин.Эта колония находится в ведомстве министерства труда и социальной защиты Ирака, которое сейчас проводит расследование инцидента, передает РИА Новости.При этом по данным западных СМИ жертвами пожара стали девять женщин и больше двадцати пострадали.Источник в местной полиции сообщил агентству AP, что две женщины погибли от ножевых ранений во время потасовки на кухне, а другие — при начавшемся после этого пожаре.