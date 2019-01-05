Курьезный случай произошел на миланской выставке Real Bodies, которая посвящена анатомии тела человека. Там 55-летний мужчина из Турина застрял в капсуле криоконсервации, которую привезла на выставку российская компания. Освободить его удалось только с третьей попытки.

Курьезный случай произошел на миланской выставке Real Bodies, которая посвящена анатомии тела человека. Там 55-летний мужчина из Турина застрял в капсуле криоконсервации, которую привезла на выставку российская компания.Как сообщили организаторы выставки, 2 января около полудня один из посетителей залез внутрь капсулы по плечи, но затем стал скользить дальше и застрял в ней по колени – так, что наружу торчали только ступни ног в обуви.Освободить туринца солидной комплекции удалось только с третьей попытки. А после этого инцидента, чтобы избежать повторения подобных попыток, вокруг капсулы установили ограждение.После освобождения мужчина рассказал, что хотел лично проверить вместимость капсулы, потому что заинтересован в присоединении к программе криоконсервации.Это четырехметровое устройство привезла на выставку в Милане российская компания, которая предлагает своим клиентам заморозку тела или мозга после смерти.Капсула была спроектирована в 2006 году якобы для жены некоего российского миллиардера, у которой диагностировали терминальную стадию рака, сообщает РИА Новости.