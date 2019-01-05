Американское космическое агентство NASA приняло решение отложить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Планировалось, что визит состоится в феврале текущего года. NASA уже проинформировало Роскосмос о своем решении

Американское космическое агентство NASA приняло решение отложить визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь агентства Меган Пауэрс.Планировалось, что визит Рогозина состоится в феврале текущего года. NASA уже проинформировало "Роскосмос" о своем решении, передает РИА Новости. О новой дате визита пока не сообщается. Также Пауэрс не уточнила причину этого переноса.Ранее в пятницу, 4 января, американский сенатор от демократов Роберт Менендез заявил о намерении представить в сенат резолюцию относительно временного снятия санкций с Дмитрия Рогозина, под которыми он находится с 2014 года.Глава "Роскосмоса" в свою очередь отмечал, что планируется встреча с представителями корпорации Boeing. Кроме этого, Рогозин планировал посещение штаб-квартиры компании — оператора пусков ракет "Рокот" и "Протон" International Launch Services. Также Дмитрий Рогозин планировал прочитать лекцию в университете, в котором учился руководитель NASA Джим Брайденстайн.Поездка Рогозина в США планировалась не только в качества главы "Роскосмоса", но и в качестве специального представителя президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующее назначение состоялось 6 декабря 2018 года.