Нападение на полицейского произошло сегодня утром в бразильском городе Натал: к офицеру подъехали два бандита и попытались его застрелить. Ответным огнем был убит один нарушитель и ранен второй.

Отряды мобильных банд в Бразилии, перемещающихся на мотоциклах и способных быстро покидать место преступления, стали настоящим национальным бедствием.В декабре губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что к новому году полицейским разрешат уничтожать таких преступников прямо на месте без каких-либо последствий и ограничений. Его поддержали власти других городов, а также центральное правительство.Это заявление не осталось без ответа. Многие уличные банды в Бразилии объявили, что будут убивать полицейских везде, где бы они ни встретились.Одно из нападений на полицейского произошло сегодня утром, 4 января, в Натале, когда он патрулировал окрестности местного парка в северной части города.К офицеру на мотоцикле подъехали два злоумышленника и попытались его застрелить. Ответным огнем полицейский убил преступника, в руках которого был пистолет, а также ранил второго — ему удалось сбежать с места преступления.Сам полицейский тоже получил получил легкое ранение. Ему была оказана медицинская помощь в местной больнице.