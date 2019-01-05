Лидеры американского Конгресса на встрече с президентом США Дональдом Трампом не смогли договориться о прекращении приостановки деятельности правительства страны.

Лидеры американского Конгресса на встрече с президентом США Дональдом Трампом не смогли договориться о прекращении приостановки деятельности правительства страны.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.По итогам встречи с главой Белого дома она сообщила журналистам, что на переговорах был достигнут некоторый прогресс по восстановлению работы кабинета министров, но речь не идёт по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.В свою очередь лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи с Трампом заявил, что президент дал понять собеседникам, что остановка правительства может продлиться "месяцы и годы".С 22 декабря 2018 года кабмин США частично не работает из-за отказа демократов в Конгрессе принять бюджет, в котором намечено выделить 5 миллиардов 700 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Этот проект Трамп обещал избирателям еще до своего избрания, и он является для него принципиальным, а потому глава американской администрации категорически отказывается убирать эти расходы из документа.Демократы же в Конгрессе готовы профинансировать строительство лишь на 1 миллиард 300 миллионов долларов.