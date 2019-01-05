Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины.Как передает "Интерфакс", письмо главы Константинопольского патриархата цитирует греческий сайт orthodoxia.info.Варфоломей подчеркнул, что 6 января главе "новой церкви" митрополиту Епифанию в Стамбуле будет вручен томос об автокефалии.По сообщению РИА Новости, глава Сербской православной церкви патриарх Ириней в рождественском обращении к пастве указал на сходство попыток церковного раскола на Украине и создания "автокефальной церкви" в Черногории.По его мнению, на Украине, "страстные шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при "ассистенции" униатов, и, к сожалению, неканоническом соучастии Константинопольской патриархии, углубили существующие расколы и создали серьезную угрозу единству всего православия".15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в Киеве состоялся "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Итогом стало избрание главы новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко.В Русской православной церкви назвали каноническое значение собрания ничтожным, а возможность признания Епифания — невыполнимой задачей.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал, с точки зрения права и отношения государства и церкви, совершенно безумным украинский закон о переименовании Украинской православной церкви. Он подчеркнул, что это сделано для дискредитации и разрушения канонической Церкви на Украине.