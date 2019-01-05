Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд в ходе телефонных переговоров обсудили в том числе вопрос о предотвращении конфликтных ситуаций в Сирийской Арабской Республике.

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд в ходе телефонных переговоров обсудили в том числе вопрос о предотвращении конфликтных ситуаций в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил представитель комитета начальников штабов США Патрик Райдер.Как уточняется, разговор концентрировался на темах, связанных с Сирией и вызывающих обеспокоенность обеих сторон. В том числе говорилось о готовности избегать конфликтных ситуация во время военных операций РФ и США в Сирии. Как и ранее, Данфорд и Герасимов договорились не разглашать детали того, что обсуждали, передает агентство "Интерфакс".Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что 4 января в ходе телефонных переговоров между председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым обсуждались ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы.