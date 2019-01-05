Трое мужчин задержаны полицией Германии по подозрению в причастности к взрыву у офиса правой партии Альтернатива для Германии. Взрыв прогремел в центре города Дёбельн на востоке Германии. Все подозреваемые - граждане ФРГ. Самому пожилому -0 50 лет, остальным двум - 29 и 30 лет.

Трое мужчин задержаны полицией Германии по подозрению в причастности к взрыву у офиса правой партии "Альтернатива для Германии". Взрыв прогремел в центре города Дёбельн на востоке Германии. Все подозреваемые — граждане ФРГ. Самому пожилому — 50 лет, остальным двум — 29 и 30 лет.При взрыве никто не пострадал. Предполагается, что злоумышленники действовали из политических соображений, отмечает РИА Новости. Расследование дела о взрыве будет проводить отделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом уголовной полиции федеральной земли Саксония.