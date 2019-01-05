Россияне только начали отходить от празднования Нового года, при этом у отечественных звезд уже появились силы для новых выходок и скандыльных заявлений. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 января 2019 года.

Россияне только начали отходить от празднования Нового года, при этом у отечественных звезд уже появились силы для новых выходок и скандыльных заявлений. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 января 2019 года.Последнее врем общественность активно обсуждает инцидент с участием актера Игоря Верника. Россияне возмущены тем, что знаменитость позволила себе проехаться на автомобиле по Камергерскому переулку в центре Москвы, который закрыт для движения транспорта.Впрочем, у телеведущей Ксении Собчак нашлось объяснение поступку звезды.Новогодние праздники способны выкачивать силы не хуже десятичасовой работы без перерыва. Все тяготы смены календаря ощутил на себе телеведущий Андрей Малахов.После встречи Нового года Малахов отправился восстановливать силы в центр здоровья. Ведущий оказался измотан съемками праздничных шоу и новогодней суетой.Совсем недавно в семье бывшего артиста "Кривого зеркала" произошло горе: у Николая Бандурина сгорел дом. Практически оставшемуся без средств на существование комику бросились на помощь знаменитые друзья.После страшного ЧП Николай Бандурин быстро оправился и уже приступил к работе. Сейчас время праздничных концертов и корпоративов.Близкие музыканта Криса Кельми до сих пор не в курсе, когда смогут проводить усопшего в последний путь. Масла в огонь подливает и супруга артиста Людмила, которая несколько дней не выходит на связь.Общественность до сих пор находится в неведении по поводу похорон певца Криса Кельми. Супруга артиста Людмила не желает устраивать публичные похороны. Это вызвало волну негодования у друзей и родственников.Народный артист России Иван Бортник умер в возрасте 79 лет. Причиной смерти врачи называют оторвавшийся тромб.Печальной новостью поделился на своей странице в Facebook актер театра и кино Владислав Маленко. Иван Бортник был его другом и коллегой.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 января 2019 года, читайте в и специальных .