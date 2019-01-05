Пожарным удалось ликвидировать возгорание в пятиэтажном доме, расположенном в Заводском районе Саратова, где погиб один человек и еще восемь пострадали.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в пятиэтажном доме, расположенном в Заводском районе Саратова, где погиб один человек и еще восемь пострадали. Об этом СМИ сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Наталия Куличенкова.Пожар вспыхнул в 20:18 по местному времени (19:18 по времени Москвы) в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа по адресу Новоастраханская улица, дом №34. Из дома были эвакуированы 55 жильцов, которых разместили в соседней школе. По данным правоохранителей, в результате ЧП погиб 53-летний мужчина, еще восемь человек пострадали. Двое пострадавших были госпитализированы с отравлением продуктами горения.Возгорание было ликвидировано в 22:13. В борьбе с огнем участвовали 39 человек личного состава и 13 единиц специальной техники.В качестве основной версии причин случившегося рассматривается неосторожное обращение с огнем, передает РИА Новости. Огонь мог вспыхнуть во время застолья в комнате, в которой проживал погибший.Движение по Ново-Астраханскому шоссе, ограниченное из-за работы техники на пожаре, полностью восстановлено.