Правительство РФ упраздняет Совет по конкурентоспособности и предпринимательству. Данное решение принято в связи с тем, что в системе органов власти появились дублирующие структуры со схожими задачами. Оно носит исключительно организационно-технический характер.

Правительство РФ упраздняет Совет по конкурентоспособности и предпринимательству. Данное решение принято в связи с тем, что в системе органов власти появились дублирующие структуры со схожими задачами. Оно носит исключительно организационно-технический характер.Как напомнили в аппарате правительства, Совет был образован в 2004 году. Однако за прошедшие годы произошел ряд изменений, в том числе в подходах к реализации задач социально-экономического развития страны.Кроме того, в 2008 году была образована Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, перед которой были поставлены схожие задачи.Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при российском правительстве был образован, чтобы обеспечить взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, а также предпринимательского сообщества и научной общественности. Совместно они разрабатывали предложения по созданию механизмов повышения конкурентоспособности экономики и развития предпринимательства, напоминает "Интерфакс".