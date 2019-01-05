В пятиэтажке, расположенной в Заводском районе Саратова, вечером в пятницу, 4 января, возник пожар. В результате один человек погиб, еще двое пострадали, 55 человек пришлось эвакуировать.

В пятиэтажке, расположенной в Заводском районе Саратова, вечером в пятницу, 4 января, произошел пожар. В результате один человек погиб, еще двое пострадали, 55 человек пришлось эвакуировать.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову, возгорание возникло в квартире на втором этаже дома. Пятиэтажка расположена на Ново-Астраханском шоссе, это кирпичный одноподъездный дом коридорного типа, бывшее общежитие. Уточняется, что в квартире загорелись вещи.На место срочно прибыли вызванные пожарные расчеты, пожар удалось локализовать примерно через час на площади 45 квадратных метров. При тушении был найден труп мужчины, еще двух человек отвезли в больницу с отравлением продуктами горения. Эвакуированных жильцов пока разместили в расположенной неподалеку школе. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.Часть Ново-Астраханского шоссе перекрыта, чтобы автомобилисты не мешали проезду спецтехники: пожарных машин и скорых, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.По данным Саратовского гидрометцентра, в городе ночью 5 января будет минус 4-9 градусов, днем — от 0 до 5 мороза. Местами ожидается сильный снег, метель, гололед, на дорогах снежные заносы.