Британский принц Гарри присоединится в Норвегии к корпусу Королевской морской пехоты в военных учениях Великобритании, направленных против России.

Британский принц Гарри присоединится в Норвегии к корпусу Королевской морской пехоты в военных учениях Великобритании, направленных против России. Об этом сообщило издание Daily Mirror, ссылаясь на источник среди военных.Как уточняется, принцу Гарри предстоит полностью погрузиться в учения, его будут посвящать во все секретные планы сражения и информировать на каждом этапе "битвы".Принц Гарри присоединится к более чем тысяче элитных морских пехотинцев, которые будут практиковать контратаку против вторжения России в Норвегию – она якобы может стать первой страной на пути России. Учения продолжатся 12 недель и станут крупнейшими военными учениями Королевской морской пехоты в Арктике за последние 20 лет. Всего в них будут задействованы около 8 тысяч солдат.В процессе учений пехотинцы будут кататься на лыжах, отрабатывать прыжки с парашютом, ракетный, минометный, противотанковый и артиллерийский обстрелы. По сценарию, войска будут удерживать северный фланг до момента прибытия подкреплений из Великобритании и США.Участие принца Гарри не должно быть официально объявлено, передает РИА Новости. Сообщается лишь, что принц вылетит в Норвегию в ближайшие недели.