В польском городе Кошалин (расположен на северо-западе страны, в Западно-Поморском воеводстве, в 5 километрах от побережья Балтийского моря) пять человек погибли при пожаре в ходе прохождения игрового квеста. Один человек получил тяжелые травмы.

В польском городе Кошалин (расположен на северо-западе страны, в Западно-Поморском воеводстве, в 5 километрах от побережья Балтийского моря) пять человек погибли при пожаре в ходе прохождения игрового квеста. Один человек получил тяжелые травмы.Как сообщил журналистам представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк, квест проходил в помещении на улице Пилсудского. На вопрос, что стало причиной возникновения пожара, он ответить затруднился, но пообещал, что это будет установлено в процессе расследования.Кубяк сообщил лишь, что на место происшествия были направлены четыре пожарных расчета, а когда они прибыли, огонь охватил уже весь первый этаж здания. К настоящему моменту пожар удалось потушить, пишет РИА Новости.