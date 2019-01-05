Два наркомана поймали золотую рыбку. Она им:
- Отпустите меня и я выполню любые три ваших желания.
Они такие, мол, клево, подфартило. Ну и первый:
- Хочу длинный нос, чтоб на него бабочки садились.
Вырос у него длинный нос.
- Хочу уши большие, чтоб я этих бабочек мог на носу хлопать.
Выросли у него большие уши.
- А теперь хочу язык длинный чтоб я мог бабочек с носа слизывать.
Вырос у него длинный язык. Все три желания кончились, настало время втрого. Ну он не долго думая:
- Хочу, - говорит, - Мерс 600-й, полный багажник баксов и телку обалденную.
Первый, так ошарашено:
- А что, можно?
еще анекдот!