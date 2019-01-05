Футбольный клуб Ростов арендовал у санкт-петербургского Зенита защитника Ивана Новосельцева до конца нынешнего сезона. В первой части чемпионата России футболист выступал на правах аренды за махачкалинский Анжи.

Футбольный клуб "Ростов" арендовал у санкт-петербургского "Зенита" защитника Ивана Новосельцева до конца нынешнего сезона. В первой части чемпионата России футболист выступал на правах аренды за махачкалинский "Анжи".По информации РИА Новости, условия сделки уже согласованы. "Первую половину сезона Новосельцев может занести себе в актив. Поэтому неудивительно, что на него возник спрос", – цитирует слова источника, знакомого с ситуацией, российское агентство.Напомним, что Новосельцев оказался в "Зените" летом 2016 года, перейдя в питерский клуб именно из "Ростова".