В канадском Ванкувере продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. В противостоянии сборных Казахстана и Дании определялась команда, которая сохранит прописку в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира. Ей стали хоккеисты из Казахстана.

В канадском Ванкувере продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. В противостоянии сборных Казахстана и Дании определялась команда, которая сохранит прописку в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира. Ей стали хоккеисты из Казахстана.Серия проходила до двух побед. В первой встрече казахстанские хоккеисты победили со счетом 4:3. Второй матч также завершился их победой – 4:0.В составе победителей шайбы забросили Саян Данияр (1-я минута), Давид Макутский (5-я) и Артур Гатиятов (59-я и 60-я).Ранее обе команды заняли последние места в своих группах. Датчане теперь выступят в группе I за право вернуться в число сильнейших на чемпионат мира 2020 года.