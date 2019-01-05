На Украине киевские силовики планировали нападение на Мариуполь. Об этом ополченцам ДНР рассказал пленный украинский диверсант. В составе боевой группы он пытался проникнуть в Донбасс. Но его бросили свои же товарищи. В Донецке пленному оказались необходимую медпомощь и показали мирную жизнь.

На Украине киевские силовики планировали нападение на Мариуполь. Об этом ополченцам ДНР рассказал пленный украинский диверсант. В составе боевой группы он пытался проникнуть в Донбасс. Но, отступая, его бросили свои же товарищи. В Донецке пленному оказались необходимую медпомощь и показали мирную жизнь республики — то, чего в упор отказывается видеть Киев.Современный Донецк завоевателей не видел. Наверное, у вооруженных сил Украины есть план захватить этот город, но пока украинские солдаты и офицеры бывают здесь в качестве пленных. 4 января еще один такой случай — небольшая экскурсия по городу.- А ты не был здесь до этого?"Нет", — отвечает бывший военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВС Украины Андрей Качинский.- Ну вот, смотри, люди живут, миллионный город. Дети, музыка, елка — одна из самых красивых в Европе. Памятник (Ленину) никто не рушит.Это Андрей Качинский — штурмовик украинской 128-й бригады. Попал в плен недавно под Мариуполем."Пришел потому, что его погнали. Вот мы говорим, что к ним относятся как к стаду баранов, ко всему украинскому народу. То есть военно-политическое руководство относится, как к стаду баранов. Оно так и есть. Потому что им не дают шанс выжить. Даже не дают шанс принять бой, им не дают шанс пропитаться победой, победить", — подчеркивает начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.- Надписи на украинском языке, — поясняют пленному. — Сейчас будешь разговаривать на украинском языке — никто тебя здесь прикладом не забьет!"Я прозрел, — ошарашен Андрей Качинский. – Сказали: Донецк разбит, разрушен. Все люди ходят. Все видел, ёлку видел. Тут только одно надо — добиваться мира. Тут мы все одинаковые, что я, что вы. Что на украинском разговариваете, что на русском. Я вас понимаю, вы меня понимаете".Пленному показывают — украинские памятники тоже целы.- Великий Шевченко. Посмотри, центр города. Памятник не облит краской, не сломан!"Он закончил неполных семь классов в школе. То есть, он интеллектуально неграмотный человек. Он психически здоров, но он не имеет никаких знаний. Он всю жизнь кроме своего села ничего не видел. И кроме поросят, которых он пас", — добавляет Даниил Безсонов.Традиционно пленных водят к памятнику детям Донбасса, погибшим от огня украинской артиллерии. Это место всегда сильно влияет на тех, кто еще вчера сам обстреливал Донбасс.Просто на Украине никак не могут понять, что здесь абсолютно такие же живые люди. Так же страдают, боятся, так же умирать не хотят.Пленный Андрей Качинский признался, в украинской армии ему самому было несладко."Не хотел я пить — заставляли, — продолжает рассказ Андрей Качинский. — Когда мало мяса выделил — получил хорошо. Пока скорая везла — четыре раза сердце останавливалось. Откачали. Полежал я девять дней, проверили — да, говорят, целый ты".- Свои избили что ли?- Свои."Конечно, вызывает жалость. На самом деле, если бы я его встретил на поле боя, я, скорее всего бы, его убил. Или он меня убил, кому бы как повезло. У меня все пленные вызывают жалость. Наверное, весь украинский народ вызывает жалость", — продолжает Даниил Безсонов.Место гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко. На прощании с ним было двести пятьдесят тысяч человек – все, кто мог приехать. Это в два раза больше группировки украинской вокруг всего Донбасса.Интересный момент: сейчас мы организовали встречу военнопленного, который сидел на Украине, и военнопленного, который находится на территории Донбасса.- Александр и Андрей. Я хочу, чтобы вы немного пообщались, поговорили."Получается, что ты представляешь одну сторону, а я представляю другую сторону. Нас обменяли внутри, а говорят, что мы воюем с Россией, что город оккупирован российскими войсками, что все мы в плену, что мы заложники, а вокруг террористы. Я буду говорить с тобой откровенно — я, когда был у вас в плену, со мной так не обходились", — говорит Андрею бывший военнопленный, а сейчас донбасский блогер, ведущий YouTube-канала Александр Воскобойников.Андрей Качинский про эту войну толком не знает. Он про нее узнал, когда попал сюда. Он же рассказал: выпил у себя в селе на день рождения, его пьяного поймали у магазина и сказали: ты — дезертир, за тобой военкомат уже четыре года бегает, если ты не пойдёшь на фронт, то получишь четыре года. И он пошел на фронт.В конце экскурсии пленного заводят в ресторан, где он впервые в жизни пробует японскую кухню — суши.- Теперь бери соевый соус. Это много, но ничего, бери соевый соус, — учит Андрея Александр Воскобойников. — Потом берешь, макаешь сюда. И погнали! Это тоже классная штука, но острая.- Он сладкий. А как начинаешь мочить — с горчицею, начинаешь мочить — у него и вкус другой. Но вкусно, — пробует Андрей Качинский.Бывший пленный Александр Воскобойников говорит, его в украинском плену так не кормили. С ним обращались крайне жестоко.Даже при весьма гуманном отношении каждого пленного ждет непростая судьба."По своим средствам массовой информации они будут говорить, что обмен не происходит из-за сепаров, из-за России, хотя это в точности наоборот. Скорее всего он пойдет на обмен. Вопрос в том, когда это произойдет. Будем надеяться, что побыстрее, чтобы наши ребята вернулись тоже", — рассчитывает на благополучный исход официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Бензсонов.Переговоры по пленным Киева и Донецка с Луганском пока идут безуспешно.